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Ивушкин Архип Иовлев

Место рождения

Медведево, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

После 1864

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Ивушкин Иов Лукьянов

Мать: Ивушкина Агафья Тихоновна

Медведево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Ивушкин Борис Архипович

Мать ребёнка: Ивушкина Лукерья Кирилловна

Лидино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Ивушкин Трофим Архипович

Мать ребёнка: Ивушкина Лукерья Кирилловна

Лидино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Ивушкин Автоном Архипович

Мать ребёнка: Ивушкина Лукерья Кирилловна

Медведево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.02.1826

Сын: Ивушкин Харлампий Архипович

Мать ребёнка: Ивушкина Лукерья Кирилловна

Медведево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Ивушкин Иван Архипович

Мать ребёнка: Ивушкина Лукерья Кирилловна

Лидино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Лукерья Архиповна

Мать ребёнка: Ивушкина Лукерья Кирилловна

Лидино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивушкина Лукерья Кирилловна

Место жительства
Неизвестно
Лидино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
После 1864
Лидино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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