Ивушкин Архип Иовлев
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиПосле 1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Ивушкин Иов Лукьянов
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Ивушкина Лукерья Кирилловна
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Ивушкина Лукерья Кирилловна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Ивушкин Автоном Архипович
Мать ребёнка: Ивушкина Лукерья Кирилловна
Рождение ребёнка
02.02.1826
Сын: Ивушкин Харлампий Архипович
Мать ребёнка: Ивушкина Лукерья Кирилловна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Ивушкина Лукерья Кирилловна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Лукерья Архиповна
Мать ребёнка: Ивушкина Лукерья Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1864