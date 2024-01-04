Маслакова (Баженова) Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1928
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баженов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1894
Сын: Маслаков Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Маслаков Григорий
Шевелева, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Маслаков Григорий
Смерть
1928