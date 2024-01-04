Маслакова (Баженова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслакова (Баженова) Евдокия Михайловна

Место рождения

Верхние Пески, Катайский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баженов Михаил

Мать: не указана

Верхние Пески, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
19.12.1894

Сын: Маслаков Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Маслаков Григорий

Шевелева, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Маслаков Григорий

Смерть
1928
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