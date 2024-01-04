Синёв Анатолий Пантелеймонович
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смертиДо 1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Рождение ребёнка
04.01.1956
Сын: Синёв Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Синёва Ольга Моисеевна
Рождение ребёнка
23.01.1958
Дочь: Андреева Клавдия Анатольевна
Мать ребёнка: Синёва Ольга Моисеевна
Рождение ребёнка
19.04.1963
Дочь: Николаева Елизавета Анатольевна
Мать ребёнка: Синёва Ольга Моисеевна
Рождение ребёнка
12.02.1970
Сын: Синёв Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Синёва Ольга Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синёва Ольга Моисеевна
Смерть
До 1993