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Синёв Анатолий Пантелеймонович

Место рождения

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1929

Дата смерти

До 1993

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Синёв Пантелеймон Андреевич

Мать: Синёва Мария Александровна

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
04.01.1956

Сын: Синёв Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Синёва Ольга Моисеевна

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
23.01.1958

Дочь: Андреева Клавдия Анатольевна

Мать ребёнка: Синёва Ольга Моисеевна

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
19.04.1963

Дочь: Николаева Елизавета Анатольевна

Мать ребёнка: Синёва Ольга Моисеевна

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
12.02.1970

Сын: Синёв Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Синёва Ольга Моисеевна

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синёва Ольга Моисеевна

Смерть
До 1993
Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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