Шамсутдинов Рамазан
Место рожденияд.Ново Мочалей, Нижегородская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Ново Мочалей, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1873
Сын: Рамазанов Исмаил
Мать ребёнка: Шамсутдинова Гайша
д.Ново Мочалей, Нижегородская губерния
Смерть
Неизвестно
д.Ново Мочалей, Нижегородская губерния
Похороны
Неизвестно
д.Ново Мочалей, Нижегородская губерния