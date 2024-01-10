Шамсутдинов Рамазан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсутдинов Рамазан

Место рождения

д.Ново Мочалей, Нижегородская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Ново Мочалей, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1873

Сын: Рамазанов Исмаил

Мать ребёнка: Шамсутдинова Гайша

д.Ново Мочалей, Нижегородская губерния
Смерть
Неизвестно
д.Ново Мочалей, Нижегородская губерния
Похороны
Неизвестно
д.Ново Мочалей, Нижегородская губерния
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