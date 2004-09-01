Чукин Василий Степанович
Место рожденияРоссия, Башкортостан, Якшимбетовский с/с, д. Разномойка
Дата рождения14.10.1933
Дата смерти01.09.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1933
Отец: Чукин Степан Фёдорович
Россия, Башкортостан, Якшимбетовский с/с, д. Разномойка
Рождение ребёнка
09.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чукина Надежда Яковлевна
д. Новая Разномойка Куюргазинского района респ. Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чукина Надежда Яковлевна
д. Новая Разномойка Куюргазинского района респ. Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чукина Надежда Яковлевна
Смерть
01.09.2004
пос. Маячный, Куюргазинский район, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь (умер дома)
Похороны
03.09.2004
пос. Маячный, Куюргазинский район, РБ, РФ