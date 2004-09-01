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Чукин Василий Степанович

Место рождения

Россия, Башкортостан, Якшимбетовский с/с, д. Разномойка

Дата рождения

14.10.1933

Дата смерти

01.09.2004

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1933

Отец: Чукин Степан Фёдорович

Мать: Чукина Татьяна Степановна

Россия, Башкортостан, Якшимбетовский с/с, д. Разномойка
Рождение ребёнка
09.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чукина Надежда Яковлевна

д. Новая Разномойка Куюргазинского района респ. Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чукина Надежда Яковлевна

д. Новая Разномойка Куюргазинского района респ. Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чукина Надежда Яковлевна

Смерть
01.09.2004
пос. Маячный, Куюргазинский район, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь (умер дома)
Похороны
03.09.2004
пос. Маячный, Куюргазинский район, РБ, РФ
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