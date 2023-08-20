Иванова (Иванова) Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Иванова) Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1813 г.р.
Около 1817 г.р.
1822 г.р.

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Место
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Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Ананьев Иван

Отец ребёнка: Егоров Ананья

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Ананьев Ананий

Отец ребёнка: Егоров Ананья

Рождение ребёнка
13.03.1822

Сын: Ананьев Алексей

Отец ребёнка: Егоров Ананья

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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