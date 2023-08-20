Иванова (Иванова) Домна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Ананьев Иван
Отец ребёнка: Егоров Ананья
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Ананьев Ананий
Отец ребёнка: Егоров Ананья
Рождение ребёнка
13.03.1822
Сын: Ананьев Алексей
Отец ребёнка: Егоров Ананья
Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно