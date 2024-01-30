Ферапонтова (Богаткина) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ферапонтов Александр Кондратьевич
Рождение ребёнка
14.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ферапонтов Александр Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно