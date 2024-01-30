Ферапонтова (Богаткина) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ферапонтова (Богаткина) Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ферапонтов Александр Кондратьевич

Рождение ребёнка
14.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ферапонтов Александр Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ферапонтов Александр Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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