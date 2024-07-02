Командиров Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомандиров Дмитрий

Командиров Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Командирова Клавдия Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1923

Дочь: Командирова Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Командиров Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1930

Сын: Командиров Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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