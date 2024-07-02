Командиров Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Командирова Клавдия Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1923
Дочь: Командирова Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Командиров Виктор Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1930
Сын: Командиров Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно