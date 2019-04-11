Илемкова (Суходоева) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илемкова (Суходоева) Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1959

Дата смерти

11.04.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1959 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илемков Валерий Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илемков Валерий Анатольевич

Смерть
11.04.2019
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