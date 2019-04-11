Илемкова (Суходоева) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1959
Дата смерти11.04.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Илемков Валерий Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.04.2019