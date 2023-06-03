Елизарова (Смирнова) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизарова (Смирнова) Елизавета Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1908

Муж: Елизаров Иван Галактионович

Нухтырь, Успенско-Нейская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1910

Дочь: Елизарова Анна Иоановна

Отец ребёнка: Елизаров Иван Галактионович

Нухтырь, Успенско-Нейская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
22.08.1911

Дочь: Елизарова Милитина Ивановна

Отец ребёнка: Елизаров Иван Галактионович

Нухтырь, Успенско-Нейская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
22.08.1914

Сын: Елизаров Иван Иванович

Отец ребёнка: Елизаров Иван Галактионович

Нухтырь, Успенско-Нейская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1916

Сын: Елизаров Николай Иванович

Отец ребёнка: Елизаров Иван Галактионович

Нухтырь, Успенско-Нейская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
26.12.1918

Дочь: Елизарова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Елизаров Иван Галактионович

Нухтырь, Успенско-Нейская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
До 1926

Сын: Елизаров Александр Иванович

Отец ребёнка: Елизаров Иван Галактионович

Нухтырь, Успенско-Нейская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
До 1926

Дочь: Елизарова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Елизаров Иван Галактионович

Нухтырь, Успенско-Нейская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно
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