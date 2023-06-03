Елизарова (Смирнова) Елизавета Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1908
Рождение ребёнка
08.07.1910
Дочь: Елизарова Анна Иоановна
Отец ребёнка: Елизаров Иван Галактионович
Рождение ребёнка
22.08.1911
Дочь: Елизарова Милитина Ивановна
Отец ребёнка: Елизаров Иван Галактионович
Рождение ребёнка
22.08.1914
Отец ребёнка: Елизаров Иван Галактионович
Рождение ребёнка
29.09.1916
Сын: Елизаров Николай Иванович
Отец ребёнка: Елизаров Иван Галактионович
Рождение ребёнка
26.12.1918
Дочь: Елизарова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Елизаров Иван Галактионович
Рождение ребёнка
До 1926
Сын: Елизаров Александр Иванович
Отец ребёнка: Елизаров Иван Галактионович
Рождение ребёнка
До 1926
Дочь: Елизарова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Елизаров Иван Галактионович
Смерть
Неизвестно