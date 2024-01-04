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Маймулин Александр Васильевич

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Место рождения

Берёзовка, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

06.06.1952

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1952

Отец: Маймулин Василий Сидорович

Мать: скрыто настройками приватности

Берёзовка, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Развод
1976

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2015
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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