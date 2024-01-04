Маймулин Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения06.06.1952
Дата смерти2015
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1952
Отец: Маймулин Василий Сидорович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.03.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Развод
1976
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2015
Причина смерти: Естественная смерть/старость