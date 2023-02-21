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Логинова Акилина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1895

Муж: Логинов Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Логинов Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
02.05.1900

Сын: Логинов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Логинов Михаил Кузьмич

Инжу-Наволок, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
10.05.1905

Сын: Логинов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Логинов Михаил Кузьмич

Инжу-Наволок, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
12.06.1906

Дочь: Акилина Михайловна

Отец ребёнка: Логинов Михаил Кузьмич

Инжу-Наволок, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
16.01.1910

Сын: Логинов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Логинов Михаил Кузьмич

Инжу-Наволок, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно
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