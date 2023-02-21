Логинова Акилина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1895
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Логинов Михаил Кузьмич
Рождение ребёнка
02.05.1900
Сын: Логинов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Логинов Михаил Кузьмич
Рождение ребёнка
10.05.1905
Сын: Логинов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Логинов Михаил Кузьмич
Рождение ребёнка
12.06.1906
Дочь: Акилина Михайловна
Отец ребёнка: Логинов Михаил Кузьмич
Рождение ребёнка
16.01.1910
Сын: Логинов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Логинов Михаил Кузьмич
Смерть
Неизвестно