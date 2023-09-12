Арина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Семен Васильевич
Отец ребёнка: Василий Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Кузьмич
Работа или профессия
Неизвестно
кожухова
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно