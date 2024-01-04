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Демяненко Василий Андреевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

29.01.1886 ст.

Дата смерти

26.12.1887 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1886 ст.

Отец: Демяненко Андрей Ефимович

Мать: Демьяненко Матрена Прокофьевна Или Филипповна

Кровное, Сумська область
Крещение
30.01.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
крестная мать Анисия Павловна, жена Николая (фамилия повреждена)
Смерть
26.12.1887 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
28.12.1887 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FD59?i=195&cc=3511744&cat=1008700
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