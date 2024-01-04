Демяненко Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения29.01.1886 ст.
Дата смерти26.12.1887 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1886 ст.
Крещение
30.01.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
крестная мать Анисия Павловна, жена Николая (фамилия повреждена)
Смерть
26.12.1887 ст.
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
28.12.1887 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FD59?i=195&cc=3511744&cat=1008700