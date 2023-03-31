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Башкирцева (Черевашенко) АННА Яковлевна
Башкирцева (Черевашенко) АННА Яковлевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1952
Пол
Женский
Отец
Черевашенко Яков Федорович
1910 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец:
Черевашенко Яков Федорович
Мать: не указана
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