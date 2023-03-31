Башкирцева (Черевашенко) АННА Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБашкирцева (Черевашенко) АННА Яковлевна

Башкирцева (Черевашенко) АННА Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Черевашенко Яков Федорович

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close