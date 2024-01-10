(Ризванова) Мухибжамал 1 Жена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Курбангалиев Ахмят
Отец ребёнка: Хамитов(кальметев) Курбангали Имам-Хатыйб
Рождение ребёнка
1898
Сын: Курбангалиев Хамзя
Отец ребёнка: Хамитов(кальметев) Курбангали Имам-Хатыйб
Рождение ребёнка
1900
Сын: Курбангалиев Аббясь
Отец ребёнка: Хамитов(кальметев) Курбангали Имам-Хатыйб
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Айша
Отец ребёнка: Хамитов(кальметев) Курбангали Имам-Хатыйб
Смерть
Неизвестно