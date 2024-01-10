(Ризванова) Мухибжамал 1 Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ризванова) Мухибжамал 1 Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Курбангалиев Ахмят

Отец ребёнка: Хамитов(кальметев) Курбангали Имам-Хатыйб

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Курбангалиев Хамзя

Отец ребёнка: Хамитов(кальметев) Курбангали Имам-Хатыйб

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Курбангалиев Аббясь

Отец ребёнка: Хамитов(кальметев) Курбангали Имам-Хатыйб

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Айша

Отец ребёнка: Хамитов(кальметев) Курбангали Имам-Хатыйб

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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