Костров Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костров Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Костров Михаил

Мать: Кострова ?

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Кострова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Кострова Анна Федоровна

Букени, Омарская волость, Мамадышский уезд
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Агафия

Мать ребёнка: Кострова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Костров Спиридон

Мать ребёнка: Кострова Анна Федоровна

Букени, Омарская волость, Мамадышский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кострова Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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