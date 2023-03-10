Костров Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Костров Михаил
Мать: Кострова ?
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Кострова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Кострова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Агафия
Мать ребёнка: Кострова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Костров Спиридон
Мать ребёнка: Кострова Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кострова Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно