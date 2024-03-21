Тюдешева (Санникова) Надежда Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюдешева (Санникова) Надежда Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1983

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюдешев Виктор Демьянович

Отец ребёнка: Тюдешев Демьян Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюдешев Демьян Михайлович

Рождение ребёнка
04.08.2004

Сын: Тюдешев Михаил Демьянович

Отец ребёнка: Тюдешев Демьян Михайлович

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