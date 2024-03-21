Тюдешева (Санникова) Надежда Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюдешев Виктор Демьянович
Отец ребёнка: Тюдешев Демьян Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.2004
Сын: Тюдешев Михаил Демьянович
Отец ребёнка: Тюдешев Демьян Михайлович