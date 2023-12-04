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Чубакова Александра Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трофим Яковлев

Мать: не указана

Бракосочетание
03.10.1884

Муж: Чубаков Иродион Петров

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Свидетели на свадьбе Феодор Яковлев, Козьма Дмитриев, Иван Кириков
Рождение ребёнка
19.05.1892

Сын: Чубаков Михаил Иродионов

Отец ребёнка: Чубаков Иродион Петров

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Никифор Федоров и Мария Трофимова
Рождение ребёнка
23.12.1893

Дочь: Чубакова Анисия Иродионова

Отец ребёнка: Чубаков Иродион Петров

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Семен Карпов и Праскева Никитина
Рождение ребёнка
20.02.1896

Сын: Чубаков Тимофей Иродионов

Отец ребёнка: Чубаков Иродион Петров

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.12.1897

Дочь: Чубакова Мелания Иродионова

Отец ребёнка: Чубаков Иродион Петров

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Семен Карпов, Наталия Трофимова
Рождение ребёнка
20.03.1900

Дочь: Чубакова Дария Иродионова

Отец ребёнка: Чубаков Иродион Петров

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Семен Карпов Чахачев, Мария Нилова
Рождение ребёнка
01.03.1904

Сын: Чубаков Герасим Иродионов

Отец ребёнка: Чубаков Иродион Петров

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Семен Карпов Чахачев, Григория Ефимова Сысоева жена Евдокия Трофимова
Смерть
Неизвестно
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