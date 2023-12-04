Чубакова Александра Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Трофим Яковлев
Мать: не указана
Бракосочетание
03.10.1884
Свидетели на свадьбе Феодор Яковлев, Козьма Дмитриев, Иван Кириков
Рождение ребёнка
19.05.1892
Отец ребёнка: Чубаков Иродион Петров
Восприемники Никифор Федоров и Мария Трофимова
Рождение ребёнка
23.12.1893
Дочь: Чубакова Анисия Иродионова
Отец ребёнка: Чубаков Иродион Петров
Восприемники Семен Карпов и Праскева Никитина
Рождение ребёнка
20.02.1896
Сын: Чубаков Тимофей Иродионов
Отец ребёнка: Чубаков Иродион Петров
Рождение ребёнка
24.12.1897
Дочь: Чубакова Мелания Иродионова
Отец ребёнка: Чубаков Иродион Петров
Восприемники Семен Карпов, Наталия Трофимова
Рождение ребёнка
20.03.1900
Дочь: Чубакова Дария Иродионова
Отец ребёнка: Чубаков Иродион Петров
Восприемники Семен Карпов Чахачев, Мария Нилова
Рождение ребёнка
01.03.1904
Сын: Чубаков Герасим Иродионов
Отец ребёнка: Чубаков Иродион Петров
Восприемники Семен Карпов Чахачев, Григория Ефимова Сысоева жена Евдокия Трофимова
Смерть
Неизвестно