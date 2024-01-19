Симак Никита Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симак Никита Андреевич

Место рождения

Боровск

Дата рождения

12.02.1994

Пол

Мужской

Отец

1968 г.р.

Мать

1972 г.р.

Жена

1993 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1994

Отец: Симак Андрей Валентинович

Мать: Симак Наталья Анатольевна

Боровск
Бракосочетание
29.08.2014

Жена: Симак Ксения Сергеевна

Балабаново
Рождение ребёнка
12.05.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Симак Ксения Сергеевна

Балабаново
Рождение ребёнка
18.06.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Симак Ксения Сергеевна

Балабаново
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