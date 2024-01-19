Симак Никита Андреевич
Место рожденияБоровск
Дата рождения12.02.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1994
Боровск
Бракосочетание
29.08.2014
Жена: Симак Ксения Сергеевна
Балабаново
Рождение ребёнка
12.05.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Симак Ксения Сергеевна
Балабаново
Рождение ребёнка
18.06.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Симак Ксения Сергеевна
Балабаново