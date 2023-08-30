Шаптаков Арон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаптаков Арон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаптаков Еркен

Мать: Шаптакова Алина

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