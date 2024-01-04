Павлов Аристарх
Место рождения
Дата рождения1871 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1902 ст.
Жена: Спиридонова Агрипина
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
22.04.1911 ст.
Сын: Аристархов Николай
Мать ребёнка: Спиридонова Агрипина
Бельково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область