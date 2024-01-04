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Павлов Аристарх

Место рождения

Бельково, Ореховская волость, Боровичский уезд

Дата рождения

1871 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бельково, Ореховская волость, Боровичский уезд
Бракосочетание
02.10.1902 ст.

Жена: Спиридонова Агрипина

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
22.04.1911 ст.

Сын: Аристархов Николай

Мать ребёнка: Спиридонова Агрипина

Бельково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
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