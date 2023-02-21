Касова Варвара Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касова Варвара Андриановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1912 ст.

Сын: Касов Филипп Никитич

Отец ребёнка: Касов Никита Сергеевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.03.1914 ст.

Сын: Касов Никифор Никитич

Отец ребёнка: Касов Никита Сергеевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касов Никита Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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