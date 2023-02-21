Касова Варвара Андриановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1912 ст.
Сын: Касов Филипп Никитич
Отец ребёнка: Касов Никита Сергеевич
Рождение ребёнка
12.03.1914 ст.
Отец ребёнка: Касов Никита Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно