Бахусова Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Бахусов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Бахусов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
08.12.1908
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Бахусов Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно