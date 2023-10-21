Атланова? Пелагея Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Атланов? Иван Александрович
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Атланов? Иван Александрович
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
?.03.1850
Дочь: Софья Ивановна
Отец ребёнка: Атланов? Иван Александрович
Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно