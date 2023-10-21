Атланова? Пелагея Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атланова? Пелагея Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Атланов? Иван Александрович

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Атланов? Иван Александрович

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
?.03.1850

Дочь: Софья Ивановна

Отец ребёнка: Атланов? Иван Александрович

Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Атланов? Иван Александрович

Смерть
Неизвестно
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