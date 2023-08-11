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Кузнецов Степан Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Иван Степанович

Мать ребёнка: Кузнецова Матрёна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Ефимия Степановна

Мать ребёнка: Кузнецова Матрёна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Василий Степанович

Мать ребёнка: Кузнецова Матрёна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Анна Степановна

Мать ребёнка: Кузнецова Матрёна Ивановна

Старое Ахматово, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
Маленькой девочкой отдали в семью священнослужителя в работницы. Со слов родственников приняла монашество, ушла в монастырь, была верующей
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Матрёна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Филипп Степанович

Мать ребёнка: Кузнецова Матрёна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Кузнецова Матрёна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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