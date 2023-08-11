Кузнецов Степан Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кузнецова Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Ефимия Степановна
Мать ребёнка: Кузнецова Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Василий Степанович
Мать ребёнка: Кузнецова Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Анна Степановна
Мать ребёнка: Кузнецова Матрёна Ивановна
Старое Ахматово, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
Маленькой девочкой отдали в семью священнослужителя в работницы. Со слов родственников приняла монашество, ушла в монастырь, была верующей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Филипп Степанович
Мать ребёнка: Кузнецова Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Кузнецова Матрёна Ивановна
Смерть
Неизвестно