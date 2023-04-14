Анфиногенова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анфиногенова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1909

Дата смерти

05.03.1982

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1909

Отец: Матвей Зеленый

Мать: Зеленая Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шушунова Екатерина

Отец ребёнка: Анфиногенов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курдюкова-Наумова Лидия

Отец ребёнка: Анфиногенов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анфиногенов Александр

Отец ребёнка: Анфиногенов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анфиногенов Анатолий

Отец ребёнка: Анфиногенов Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анфиногенов Петр

Смерть
05.03.1982
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