Анфиногенова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1909
Дата смерти05.03.1982
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1909
Отец: Матвей Зеленый
Мать: Зеленая Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шушунова Екатерина
Отец ребёнка: Анфиногенов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курдюкова-Наумова Лидия
Отец ребёнка: Анфиногенов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Анфиногенов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анфиногенов Анатолий
Отец ребёнка: Анфиногенов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анфиногенов Петр
Смерть
05.03.1982