Николашина (Бережнева) Анна
Место рождениядер.Мельниково, Венгеровского района, Новосибирской области
Дата рождения24.04.1914
Дата смерти20.04.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1914
Отец: Бережнев Харитон
Мать: Бережнева Акулина
дер.Мельниково, Венгеровского района, Новосибирской области
Смерть
20.04.1987
дер.Мельниково, Венгеровского района, Новосибирской области
Причина смерти: Естественная смерть/старость