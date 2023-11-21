Николашина (Бережнева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николашина (Бережнева) Анна

Место рождения

дер.Мельниково, Венгеровского района, Новосибирской области

Дата рождения

24.04.1914

Дата смерти

20.04.1987

Пол

Женский

Отец

Мать

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1914

Отец: Бережнев Харитон

Мать: Бережнева Акулина

дер.Мельниково, Венгеровского района, Новосибирской области
Смерть
20.04.1987
дер.Мельниково, Венгеровского района, Новосибирской области
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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