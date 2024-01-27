Колесникова Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Ольга Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1949

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1974

Сын: Колесников Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Колесников Николай Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесников Николай Иосифович

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