Колесникова Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1974
Сын: Колесников Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Колесников Николай Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колесников Николай Иосифович