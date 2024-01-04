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Бушуев Александр Александров

Место рождения

Шаркунова, Соликамский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

09.05.1914 ст.

Дата смерти

08.09.1914 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1886 г.р.

Мать

Около 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1914 ст.

Отец: Бушуев Александр Андреев (внебрачн.)

Мать: Бушуева Евдокия Николаева

Шаркунова, Соликамский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 135 стр. АП 30
Крещение
11.05.1914 ст.
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 135 стр. АП 30
Смерть
08.09.1914 ст.
Шаркунова, Соликамский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 135 стр. АП 119
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