Михайличенко Матрена Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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ДетиНе указаны
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
11.10.1884 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Параскева Григорьевна Котенко
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно