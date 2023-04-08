Пузанов Андрей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1971
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1971
Отец: Пузанов Виктор Павлович
Мать: Пузанова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пузанова Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Борисова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борисова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилюк Евгения Андреевна
Мать ребёнка: Борисова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пузанова Светлана Андреевна
Мать ребёнка: Гудкова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гудкова Мария