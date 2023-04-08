Пузанов Андрей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПузанов Андрей Викторович

Пузанов Андрей Викторович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1971

Отец: Пузанов Виктор Павлович

Мать: Пузанова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пузанова Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Борисова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилюк Евгения Андреевна

Мать ребёнка: Борисова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пузанова Светлана Андреевна

Мать ребёнка: Гудкова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудкова Мария

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close