Петухова Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1903
Сын: Петухов Александр Терентьев
Отец ребёнка: Петухов Терентий Михайлов
Рождение ребёнка
07.12.1904
Дочь: Варвара Терентьевна
Отец ребёнка: Петухов Терентий Михайлов
Рождение ребёнка
05.12.1906
Сын: Петухов Николай Терентьевич
Отец ребёнка: Петухов Терентий Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно