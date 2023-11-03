Петухова Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетухова Анна Степановна

Петухова Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1903

Сын: Петухов Александр Терентьев

Отец ребёнка: Петухов Терентий Михайлов

Рождение ребёнка
07.12.1904

Дочь: Варвара Терентьевна

Отец ребёнка: Петухов Терентий Михайлов

Рождение ребёнка
05.12.1906

Сын: Петухов Николай Терентьевич

Отец ребёнка: Петухов Терентий Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Терентий Михайлов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close