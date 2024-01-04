Федяева (Шарова) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федяева (Шарова) Александра Алексеевна

Место рождения

Нижнее, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Шаров Алексей

Мать: не указана

Нижнее, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
07.02.1911

Муж: Федяев Афанасий Иванович

Марьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.09.1911 ст.

Дочь: Федяева Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Федяев Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
22.10.1912 ст.

Сын: Федяев Зиновий Афанасьевич

Отец ребёнка: Федяев Афанасий Иванович

Марьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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