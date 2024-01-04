Федяева (Шарова) Александра Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Шаров Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1911
Рождение ребёнка
10.09.1911 ст.
Дочь: Федяева Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Федяев Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
22.10.1912 ст.
Сын: Федяев Зиновий Афанасьевич
Отец ребёнка: Федяев Афанасий Иванович
Смерть
Неизвестно