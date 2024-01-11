Шульга Григорий Санинструктор Сидорович
Место рожденияс. Коротковка,Орданскийс/с,Диканьский р-н,Полтавская обл Украины
Дата рождения14.03.1907
Дата смерти06.03.1978
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1907
Отец: Шульга Сидор
с. Коротковка,Орданскийс/с,Диканьский р-н,Полтавская обл Украины
Бракосочетание
06.12.1945
Жена: Шульга Мария
г Уфа Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шульга Мария
п.Ермолаево БашАССР
Рождение ребёнка
25.12.1956
Сын: Шульга Владимир
Мать ребёнка: Шульга Мария
р.п Ермолаево БашАССР
Военная служба
Неизвестно
Шульга Григорий С. санинструктор Дата рождения __.__.1907 Дата и место призыва Диканьский РВК, Украинская ССР, Полтавская обл., Диканьский р-н Военно-пересыльный пункт 206 зсп ЗапФ Выбытие из воинской... Показать все
Смерть
06.03.1978
Похороны
Неизвестно
с Маячный Башкортостан