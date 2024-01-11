Шульга Григорий Санинструктор Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульга Григорий Санинструктор Сидорович

Место рождения

с. Коротковка,Орданскийс/с,Диканьский р-н,Полтавская обл Украины

Дата рождения

14.03.1907

Дата смерти

06.03.1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1956 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1907

Отец: Шульга Сидор

Мать: Шульга Евдокия Васильевна

с. Коротковка,Орданскийс/с,Диканьский р-н,Полтавская обл Украины
Бракосочетание
06.12.1945

Жена: Шульга Мария

г Уфа Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шульга Мария

п.Ермолаево БашАССР
Рождение ребёнка
25.12.1956

Сын: Шульга Владимир

Мать ребёнка: Шульга Мария

р.п Ермолаево БашАССР
Военная служба
Неизвестно
Шульга Григорий С. санинструктор Дата рождения __.__.1907 Дата и место призыва Диканьский РВК, Украинская ССР, Полтавская обл., Диканьский р-н Военно-пересыльный пункт 206 зсп ЗапФ Выбытие из воинской... Показать все
Смерть
06.03.1978
Похороны
Неизвестно
с Маячный Башкортостан
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