Максим Иванович
Место рождения
Дата рождения1682
Дата смерти1748
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: Иван Меркульевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1702
Сын: Иван Максимович
Мать ребёнка: Анастасия Лукинична
Рождение ребёнка
1715
Сын: Илья Максимович
Мать ребёнка: Анастасия Лукинична
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Дудавкина Параскева Максимовна
Мать ребёнка: Анастасия Лукинична
Рождение ребёнка
1730
Сын: Алексей Максимович
Мать ребёнка: Анастасия Лукинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Лукинична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1748