Максим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максим Иванович

Место рождения

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1682

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Иван Меркульевич

Мать: не указана

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1702

Сын: Иван Максимович

Мать ребёнка: Анастасия Лукинична

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1715

Сын: Илья Максимович

Мать ребёнка: Анастасия Лукинична

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1720

Дочь: Дудавкина Параскева Максимовна

Мать ребёнка: Анастасия Лукинична

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Алексей Максимович

Мать ребёнка: Анастасия Лукинична

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Лукинична

Место жительства
Неизвестно
Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1748
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