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(Логинова) Акилина Иванова

Место рождения

Вострежанской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

Около 1711 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Логинов Иван Елисеев

Мать: Логинова Дарья Васильева

Вострежанской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Сухановский, Ухтымский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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