Радченкова Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Сын: Радченков Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Радченков Дмитрий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Прилепово, Краснинский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1952