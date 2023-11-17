Радченкова Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРадченкова Екатерина Петровна

Радченкова Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Сын: Радченков Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Радченков Дмитрий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Радченков Дмитрий Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Прилепово, Краснинский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1952
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close