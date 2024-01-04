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Шабанов Василий Владимирович
Шабанов Василий Владимирович
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Древо
Место рождения
Омск
, город Омск, Омская область
Дата рождения
25.01.1993
Пол
Мужской
Отец
Шабанов Владимир Викторович
1959 г.р.
Мать
Чередова Вера Анатольевна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1993
Отец:
Шабанов Владимир Викторович
Мать:
Чередова Вера Анатольевна
Омск
, город Омск, Омская область
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