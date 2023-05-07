Копылова (Юшина) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова (Юшина) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1971

Отец: не указан

Мать: Валентина

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