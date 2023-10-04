Кунгурцева Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Кунгурцев Василий Степанович
Отец ребёнка: Кунгурцев Степан Евдокимович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Аксинья Степановна
Отец ребёнка: Кунгурцев Степан Евдокимович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Авдотья Степановна
Отец ребёнка: Кунгурцев Степан Евдокимович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Крестинья Степановна
Отец ребёнка: Кунгурцев Степан Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно