Кунгурцева Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунгурцева Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Кунгурцев Василий Степанович

Отец ребёнка: Кунгурцев Степан Евдокимович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Аксинья Степановна

Отец ребёнка: Кунгурцев Степан Евдокимович

Съезжее, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Авдотья Степановна

Отец ребёнка: Кунгурцев Степан Евдокимович

Съезжее, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Крестинья Степановна

Отец ребёнка: Кунгурцев Степан Евдокимович

Съезжее, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кунгурцев Степан Евдокимович

Смерть
Неизвестно
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