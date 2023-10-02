Прокофьева (Савинкова) Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прокофьев Антон Александрович
Рождение ребёнка
26.07.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прокофьев Антон Александрович
Бракосочетание
Неизвестно