Прокофьева (Савинкова) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьева (Савинкова) Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1988 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокофьев Антон Александрович

Рождение ребёнка
26.07.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокофьев Антон Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофьев Антон Александрович

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