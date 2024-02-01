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Мацовкин Яков Васильевич

Место рождения

улус Бурятии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мацовкин Василий Дмитриевич

Мать: Мацовкина Глукерья Петровна

улус Бурятии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Ленинград
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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