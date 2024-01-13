Добрушин Хацкель
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1840 и 1850
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1840 и 1850
Отец: Добрушин Арон (Аарон)
Мать: Добрушин ?
Рождение ребёнка
Между 1860 и 1870
Сын: Добрушин Илья Гилель (Elia-Gilel)
Мать ребёнка: Добрушин ?
Холмич, Речицкого уезда, Гомельской обл., Белоруссия
Рождение ребёнка
Между 1880 и 1889
Мать ребёнка: Добрушин ?
Kholmich, Recyca Raion, Gomel Region, Belarus
Approximate date and place
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добрушин Xxxx
Мать ребёнка: Добрушин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добрушин Абрам Хаим
Мать ребёнка: Добрушин ?