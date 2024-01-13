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Добрушин Хацкель

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1840 и 1850

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1840 и 1850

Отец: Добрушин Арон (Аарон)

Мать: Добрушин ?

Рождение ребёнка
Между 1860 и 1870

Сын: Добрушин Илья Гилель (Elia-Gilel)

Мать ребёнка: Добрушин ?

Холмич, Речицкого уезда, Гомельской обл., Белоруссия
Рождение ребёнка
Между 1880 и 1889

Сын: Добрусин Иуда (Юдель)

Мать ребёнка: Добрушин ?

Kholmich, Recyca Raion, Gomel Region, Belarus
Approximate date and place
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добрушин Xxxx

Мать ребёнка: Добрушин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добрушин Абрам Хаим

Мать ребёнка: Добрушин ?

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