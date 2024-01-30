Новикова (Бережнова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1985
Сын: Новиков Максим Геннадьевич
Отец ребёнка: Новиков Геннадий Александрович
Рождение ребёнка
26.04.1988
Сын: Новиков Антон Геннадьевич
Отец ребёнка: Новиков Геннадий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно