Новикова (Бережнова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовикова (Бережнова) Татьяна

Новикова (Бережнова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1966

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1985

Сын: Новиков Максим Геннадьевич

Отец ребёнка: Новиков Геннадий Александрович

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
26.04.1988

Сын: Новиков Антон Геннадьевич

Отец ребёнка: Новиков Геннадий Александрович

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Геннадий Александрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close