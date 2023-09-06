Гирко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гирко Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1920

Дата смерти

После 1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

После 1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1950

Сын: Гирко Александр Николаевич

Мать ребёнка: Гирко Анна Сергеевна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Около 1950

Жена: Гирко Анна Сергеевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
23.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гирко Анна Сергеевна

Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
После 1990
Омск, город Омск, Омская область
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