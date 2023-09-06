Гирко Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1920
Дата смертиПосле 1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1950
Сын: Гирко Александр Николаевич
Мать ребёнка: Гирко Анна Сергеевна
Бракосочетание
Около 1950
Жена: Гирко Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
23.06.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гирко Анна Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1990