Губина Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Губин Никита
Отец ребёнка: Губин Семен
Рождение ребёнка
1842
Сын: Губин Климент
Отец ребёнка: Губин Семен
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Агрипина
Отец ребёнка: Губин Семен
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Губин Семен
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Губин Федор
Отец ребёнка: Губин Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губин Семен
Смерть
Неизвестно