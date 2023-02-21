Губина Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубина Елена

Губина Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Около 1839 г.р.
1842 г.р.
Около 1844 г.р.
Около 1849 г.р.
Около 1852 г.р.

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Губин Никита

Отец ребёнка: Губин Семен

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Губин Климент

Отец ребёнка: Губин Семен

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Агрипина

Отец ребёнка: Губин Семен

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Губин Семен

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Губин Федор

Отец ребёнка: Губин Семен

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губин Семен

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close