Кривощекова (Суркова) Елизавета Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривощекова (Суркова) Елизавета Павловна

Место рождения

Петровка, Половинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

20.10.1907

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Петровка, Половинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
21.02.1928

Сын: Кривощеков Александр

Отец ребёнка: Кривощеков Митрофан Федорович

Аргаш, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.07.1936

Сын: Кривощеков Владимир Митрофанович

Отец ребёнка: Кривощеков Митрофан Федорович

Бракосочетание
Около 1945

Муж: Кривощеков Митрофан Федорович

Смерть
2005
Аргаш, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: Болезнь
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