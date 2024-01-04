Кривощекова (Суркова) Елизавета Павловна
Место рождения
Дата рождения20.10.1907
Дата смерти2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1928
Сын: Кривощеков Александр
Отец ребёнка: Кривощеков Митрофан Федорович
Рождение ребёнка
27.07.1936
Сын: Кривощеков Владимир Митрофанович
Отец ребёнка: Кривощеков Митрофан Федорович
Бракосочетание
Около 1945
Смерть
2005
Причина смерти: Болезнь