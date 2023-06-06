Uibo (Halliste) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Uibo (Halliste) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

После 1953 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Halliste ?

Мать: Halliste Nadežda

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