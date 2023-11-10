Милаш Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти01.04.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Милаш Павел
Мать: Милаш Ирина
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Ничипоренко Феодосия
Мать ребёнка: Милаш Ульяна
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Милаш Иннокентий
Мать ребёнка: Милаш Ульяна
Рождение ребёнка
29.07.1847
Сын: Милаш Сила (Силуан)
Мать ребёнка: Милаш Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милаш Иван
Мать ребёнка: Милаш Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милаш Мирон
Мать ребёнка: Милаш Ульяна
Смерть
01.04.1855