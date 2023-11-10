Милаш Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМилаш Григорий

Милаш Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

01.04.1855

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Милаш Павел

Мать: Милаш Ирина

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Ничипоренко Феодосия

Мать ребёнка: Милаш Ульяна

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Милаш Иннокентий

Мать ребёнка: Милаш Ульяна

Рождение ребёнка
29.07.1847

Сын: Милаш Сила (Силуан)

Мать ребёнка: Милаш Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милаш Иван

Мать ребёнка: Милаш Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милаш Мирон

Мать ребёнка: Милаш Ульяна

Смерть
01.04.1855
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close